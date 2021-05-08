Süper Lig: Fatih Karagümrük: 5 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig’in 40. haftasında Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği’ni konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 5-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Süper Lig’in 40. haftasında Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği’ni konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 5-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Dominik Furman’nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında Arda Kızıldağ önce kafa ile vurdu. Top savunmadan sekerek önüne düştü. Arda’nın ikinci şut girişiminde top direğin dibinden az farkla auta çıktı.
61. dakikada İlker’e baskı yaparak topu alan Lucas Castro savunma arkasına attığı şık ara pasında topu Ndao ile buluştu. Kaleciden şık bir çalımla sıyrılan Ndao, topu boş kaleye gönderdi. 3-0
62. dakikada Furman pasını sağ tarafta Sefa ile buluşturdu. Sefa’nın ceza alanı içi sağ çaprazdan çektiği şutu kaleci Vivano kornere çeldi.
76. dakikada Borini’nin orta saha çizgisi üzerinden yerden gönderdiği ara pasında topu alan Ndao, sağ taraftan ceza alanı içine girdi ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0
87. dakikada Lens, Ömürcan’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Özgür Yankaya penaltı kararı verdi.
88. dakikada beyaz noktaya gelen Lens, topu kalecinin sağından filelere gönderdi. 5-0
90+3. dakikada Gençlerbirliği’nin kazandığı serbest vuruşta İlker’in şık şutunda top filelere gitti. 5-1
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Murat Ergin Gözütok xx, Esat Sancaktar xx
Fatih Karagümrük: Vivano xx, Koray xx (Hedenstad dk. 59 x), Enzo Roco xx, Zukanovic xx, Balkovec xx (Serhat Ahmetoğlu dk. 81 ?), Biglia xxx (Aksel Aktaş dk. 71 x) , Lucas Castro xxx (Efe Tatlı dk. 71 x), Bertolacci xx, Ndao x, Lens x, Borini xx (Sobiech dk. 81 ?)
Yedekler: Yavuz, Ömer Faruk, Muhammed Pehlivan, Vato Arveladze, Mevlüt
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Gençlerbirliği Nordfeldt x, Johansson x, Arda Kızıldağ x, Diego Angelo x, Polomat x, Motta x, Mustafa Seyhan xx (İlker Karakaş dk. 46 x), Sefa Yılmaz x (Sami Gökhan Altıparmak dk. 67 x), Ayite x (Ömürcan dk. 84 ?), Soner Dikmen x (Rahmetullah dk. 46 x), Stancu x (Dominik Furman dk. 46 x)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Mustafa Akbaş, Halil İbahim Pehlivan, Lucas Mugni, Murat Yıldırım
Teknik Direktör: Özcan Bizati
Goller: Zukanovic (dk. 8), Borini (dk. 17) Ndao (dk. 61 ve 76), Lens (dk. 88 pen.) (Karagümrük), İlker Karakaş (dk. 90+3) (Gençlerbirliği)Sarı kartlar: Lens, Roco (Karagürük), Stancu, Ömürcan (Gençlerbirliği)