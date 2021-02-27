Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 27. haftasında Fatih Karagümrük, Alanyaspor’u ağırladı. Müsabaka Karagümrük’ün 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Bertolacci’nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ndao’nun vuruşunda savunmaya çarpan top ağlarla buluştu. 1-0

63. dakikada Biglia’nın hatalı pasında ceza sahası içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Mustafa’nın sert şutunda top filelere gitti. Ancak VAR kontrolü sonrası gol, faul gerekçesiyle iptal edildi.

74. dakikada Bertolacci’nin ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruş sol kale direğinden oyun alanına döndü. Dönen topu ceza alanında alan Castro’nun şutu da aynı direkten oyun alanı içine geldi ve savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

83. dakikada Borini’nin pasında ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Mevlüt’ün şutu direğe çarpıp auta çıktı.

88. dakikada Campi’nin pasında orta sahada topu alan Borini’nin rakiplerini geçtikten sonra ceza sahasına girmeden çektiği sert şut filelere gitti. 2-0

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Özgür Ertem xx, Bilal Gölen xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad xx, Roco xx, Campi xx, Balkovec xxx, Biglia xxx, Castro xx (Jimmy Durmaz dk. 81 ?), Bertolacci xxx, Ndao xxx (Salibur dk. 90 ?), Borini xxx (Lens dk. 90+4 ?), Sobiech xx (Mevlüt dk. 81 ?)

Yedekler: Aykut, Alparslan, Fatih, Aksel, Ademi, Emre Çolak

Teknik Direktör: Şenol Can

Alanyaspor: Marafona xx, Tayfur xx, Tzavellas xx, Caulker xx (Fatih dk. 90+2 ?), Moubandje xx (Juanfran dk. 76 xx), Umut xx (Kadzior dk. 60 xx), Berkan xx, Salih xx, Efecan xx (Efkan dk. 76 xx), Davidson xx (Bareiro dk. 60 xx), Mustafa xx

Yedekler: Serkan, Alpay, Ceyhun, Hasan, Siopis

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Ndao (dk. 50), Borini (dk. 88) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Ndao, Bertolacci (Fatih Karagümrük), Davidson, Salih, Juanfran (Alanyaspor)