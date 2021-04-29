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Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 38. haftasında DG Sivasspor, Yeni Malatspor’u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Spor 29.04.2021, 18:06
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Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 38. haftasında DG Sivasspor, Yeni Malatspor’u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Gradel’in sol kanattan ortasında Erdoğan’ın vuruşunu kaleci Ertaç kornere çeldi.

64. dakikada Hadebe’nin ortasında ceza sahası içinde Semih Kaya’nın vuruşunda kaleci Ertaç’tan seken top dışarı çıktı.

88. dakikada Gradel’in pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Felix, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, İlker Takpak xx

DG Sivasspor: Ali xx, Camara xxx, Caner xxx, Ahmet xx (Boyd dk. 61 xx), Uğur xx, Claudemir xx (Felix dk. 79 xxx), Erdoğan xx, Hakan xx, Fajr xx, Gradel xx (Robin dk. 90 ?), Kayode xxx (Kone dk. 79 x)

Yedekler: Muammer, Samassa, Cofie, Robin, Kerem, Ninga, Ziya

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Semih xx, Hadebe xx, Chebake xx, Hafes xx, Zeki xx (Mallan dk. 90 ?), Ahmed xx (Topalli dk. 90 ?), Umut xx (Mustafa dk. 61 xx), Fofana xx, Tetteh xx, Kubilay xx (Olcay dk. 82 ?)

Yedekler: Abdulsamed, Patrick, Acouah, Santos, Olcay, Ndizeye, Bülent

Teknik Direktör: İrfan Buz

Gol: Felix (dk. 88) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Kayode (Sivasspor), Hadebe, Chebake, Hafez (Malatyaspor)
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