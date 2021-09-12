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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - A. Hatayspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 4. haftasında A. Hatayspor deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.

Spor 12.09.2021, 19:12
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - A. Hatayspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 4. haftasında A. Hatayspor deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada sağ kanatta topla buluşan Diouf’un ortasında Ayoub’un şutu kaleci Gökhan’da kaldı.


56. dakikada Hatayspor’un atağında ceza sahası içerinde topla buluşan Ayoub’un şutu kaleci Gökhan’dan dönerek Kamara’nı önüne düştü. Kamara’nın şutunda ise top Gökhan Gönül tarafından çizgi üzerinden uzaklaştırıldı.


63. dakikada korner çizgisi üzerinden yapılan ortada ceza sahası içinde bulunan Ayoub’un kafa vuruşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.


81. dakikada sol kanattan atak geliştiren Hatayspor’da Sam’in ortasında Diouf topu kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1


88. dakikada topla buluşan kaleci Gökhan’ın pasını Ayoub karşılayarak şut çekti. İlk hamlede topu kurtaran Gökhan’dan seken top tekrar alan Ayoub meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 0-2



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ekrem Kan xx, İbrahim Bozbey xx


Çaykur Rizespor: Gökhan x, Fabricio x, Cemali x (Emir Han xx dk. 59), Phiri x (Sabo xx dk. 68), Gökhan xxx, Holmen xx, Boyd xx (Yasin dk. 68 x), Dokovic x, Pohjanpalo x (Umar dk. 82 ?), Alper x (Deniz dk. 82 ?), Bolasie xxx


Yedekler: Tarık, Alberk, Selim, Boldrin, Remy


Teknik Direktör: Bülent Uygun


A. Hatayspor: Munir xxx, Kamil xx, Sam Adekugbe x (Bülent dk. 88 ?), Ruben xxx (Mehdi xx dk. 75 ?), Fatih xx, Burak x, Kamara xxx (Louis xx dk. 68 x), Onur xx, Mame Diouf xxx, Adama Traore xxx (Isaac dk. 88 ?), Ayoub xxx


Yedekler: Abdullah, Eren, Muhammed, Sadık, Burak, Emre


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Goller: Diouf (dk. 81), Ayoub (dk. 88) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Diouf, Onur (Hatayspor)

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