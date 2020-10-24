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Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Galatasaray: 1 (Maç devam ediyor)

SÜPER LİG’İN 6. HAFTASINDA BB ERZURUMSPOR SAHASINDA GALATASARAY İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR. MÜCADELEDE 30. DAKİKA GALATASARAY’IN 1-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜ İLE GEÇİLDİ.

Spor 24.10.2020, 19:39
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Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Galatasaray: 1 (Maç devam ediyor)

Süper Lig’in 6. haftasında BB Erzurumspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 30. dakika Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi.

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