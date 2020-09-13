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Süper Lig: Ankaragücü: 1 - BB Erzurumspor: 2 (Maç sonucu)

SÜPER LİG’İN İLK HAFTASINDA ANKARAGÜCÜ, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI BB ERZURUMSPOR’A 2-1’LİK SKORLA MAĞLUP OLDU

Spor 13.09.2020, 19:12
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Süper Lig: Ankaragücü: 1 - BB Erzurumspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in ilk haftasında Ankaragücü, sahasında karşılaştığı BB Erzurumspor’a 2-1’lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Rashad Muhammed’in şutunda top defansta kaldı.

48. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören noktadan Kitsiou tarafından çekilen sert şut kaleye isabet etmedi.

61. dakikada Jonathan Bolingi meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını öne geçiren golü attı. 1-0

75. dakikada Emrah Başsan’ın pasında topla buluşan Oltan Karakullukçu, takımı için eşitliği getiren golü attı. 1-1

79. dakikada Ibrahim Sissoko’nun pasında topla buluşan Oltan Karakullukçu, kendisinin ve takımının 2. golünü atarak takımını öne geçirdi. 1-2

84. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kulusic, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarı çıktı.

90. dakikada Novikovas’ın ceza sahası dışından çektiği sert şut defansta kaldı.

Stat: Eryaman Stadyumu

Hakemler: Burak Şeker xx, Murat Ergin Gözütok xx, Deniz Caner Özaral xx

Ankaragücü: Korcan xx, Pazdan xx (Paintsil dk. 62 x), Kulusic x, Kitsiou xx (Pinto dk. 63 x), Cebrail x, Sarlija xx, Atila xx, Lukasik xx, Luka Adzic xx (Orkan dk. 84 ?), İlhan x (Saba dk. 84 ?), Bolingi xx

Yedekler: Ricardo, Erdi, Ender, Berke, Mücahit, Murat

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Erzurumspor: Farnolle xx, Sissoko xx (Ba dk. 90 ?), Hasan xx, Kaan x, Rashad Muhammed xx (Oltan dk. 56 xxx), Hamroun x (Emrah dk. 47 x), Novikovas xx, Boumal xx, İbrahim xx, Osman xx, Cenk xx

Yedekler: Kayacan, Batuhan, Gökhan, Adolphe, Mücahit, Murat, Muhammed

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Bolingi (dk. 61) (Ankaragücü), Oltan (dk. 75 ve 79) (Erzurumspor)

Sarı kartlar: Atila Turan, Zvonimir Sarlija, Tiago Pinto (Ankaragücü),

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