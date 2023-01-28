Sultanlar Ligi: Nilüfer Belediyespor: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 3

Sultanlar Ligi 16. hafta karşılaşmasında, Nilüfer Belediyespor’a konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, 25-20, 25-23 ve 25-22 set skorlarıyla sahadan 3-0 galip ayrıldı. Ligde 17. galibiyetine imza atan turuncu-beyazlılar, namağlup liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın ilk setine etkili hücumlarla başlayan turuncu beyazlılar, birinci seti 25-20 kazandı. Saliha Şahin, aldığı 6 sayıyla setin en skorer ismi oldu. Çekişmeli rallilere sahne olan karşılaşmanın ikinci setini 25-23 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, skoru 2-0’a getirdi. Eczacıbaşı Dynavit, Mücadelenin son setinden 25-23 galip ayrılarak karşılaşmayı 3-0 kazandı. Turuncu-beyazlılarda, aldığı 17 sayıyla Samanta Fabris en skorer isim olurken, 15 sayıyla Sinead Jack-Kısal galibiyette önemli rol oynadı. Eczacıbaşı Dynavit’li oyuncular, toplamda 6 servis, 6 blok sayısı elde etti.

Ferhat Akbaş: "CEV Şampiyonlar Ligi maçımıza odaklanacağız"

Karşılaşma sonrası görüşlerini aktaran Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, "Deplasmanda güzel bir galibiyet aldık. Şimdi, bizim için sonucu çok önemli olan CEV Şampiyonlar Ligi maçımız var. Bütün hazırlıklarımızı oynayacağımız maça göre yapacağız" dedi.

Saliha Şahin: "Her karşılaşmaya kazanmak için çıkıyoruz"

Takım olarak gösterilen performanstan ötürü oldukça mutlu olduklarını dile getiren Eczacıbaşı Dynavit milli smaçörü Saliha Şahin, "İyi bir takım oyunu sergilediğimiz Nilüfer deplasmanında çalıştıklarımızın karşılığını almak çok önemliydi. Her karşılaşmaya kazanmak için çıkıyoruz. Deplasmandan 3 puanla set vermeden dönüyoruz, performansımızın üzerine koyarak ligdeki liderliğimizi sürdürmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Beyza Arıcı: "Liderliğimizi sürdürmek için çalışmalara devam edeceğiz"

Eczacıbaşı Dynavit tecrübeli orta oyuncusu Beyza Arıcı, "Öncelikle, takım arkadaşlarımı galibiyetten ötürü kutluyorum. Bugün salon oldukça doluydu. İyi bir atmosferde, iyi bir mücadele örneği gösterdik. Deplasmanda 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz, liderliğimizi sürdürmek için çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Melike Erol Özkan

Nilüfer Belediyespor: Sıla, Hümay, İlayda, Atkinson, Nuneviller, Deniz, Eylül (L), Arzum, Milanova, Cansu

Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kısal, Ognjenovic, Yaprak, Beyza, Fabris, Saliha, Simge (L), Defne, Elif, Voronkova, Aybüke (L)

Setler: 0-3 (20-25, 23-25, 22-25)

Süre: 86 dakika (27,28,31)