Stjepan Tomas: "Kötü sonuç aldık"

Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, ilk yarı iyi oynadıklarını ancak ikinci yarı erken gelen goller ile kötü sonuç aldıklarını söyledi.

Süper Lig’in 19. haftasında Rizespor, deplasmanda Yeni Malatyaspor’a 4-1 kaybetti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, ilk yarıda iyi oynadıklarını ve golü de bulduklarını belirterek, “İlk yarı bizim için çok iyiydi, ama ikinci devre erken gol iyince gardımız düştü, reaksiyon gösteremedik. Kötü sonuç aldık maalesef. Toparlanmamız lazım önümüzde Gaziantep FK maçı var, önemli bir maç bizim için” diye konuştu.

Sezon başı hedeflerini rahat bir sezon geçirmek olarak kurduklarını ifade eden Tomas, ancak korona virüs ve sakatlıklar nedeniyle şu an ligde iyi gidemediklerini dile getirdi. Transfer döneminde 3-4 oyuncuyu daha kadrolarına katmak istediklerini kaydeden deneyimli çalıştırıcı, kısa sürede toparlanmaya çalışacaklarını aktardı.