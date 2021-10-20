SPX Skate Weekend ile kaykaylar havalanacak

Kaykay sporunun dinamizmini, müzik, eğlence ve sokak modası ile buluşturan SPX Skate Weekend’in yeni durağı Akmerkez AVM olacak. 23-24 Ekim tarihlerinde Akmerkez AVM-Üçgen Teras’ta düzenlenecek etkinlik, çok sayıda kaykay tutkununu ve sporcuyu bir araya getirecek.

Sporseverleri 30 yılı aşkın süredir en iyi outdoor ve extreme spor ürünleriyle buluşturan SPX - Sport Point Extreme, Türkiye’de kaykay kültürünün yaygınlaşmasına öncülük etmeye devam ediyor. 21 Haziran Dünya Kaykay Günü’nü, Beşiktaş Kaykay Alanı’nda İBB ve Spor İstanbul’un desteğiyle düzenlediği SPX Skate Fest etkinliği ile kutlayan SPX - Sport Point Extreme, festival coşkusunu bu kez Akmerkez AVM’ye taşıyor. 23-24 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleşecek SPX Skate Weekend, sporcular ve tüm katılımcıların hafta sonu boyunca keyifle vakit geçirebileceği bir programla düzenlenecek.

Kaykaya merak saran gençlerin, başarılı sporculardan eğitim alma fırsatını yakalayabileceği etkinlikte ayrıca kaykay ve bisiklet gösterileri, ödüllü yarışmalar, eğlenceli workshop’lar ve canlı DJ performansları yapılacak. Etkinliğe özel indirim fırsatlarının da sunulacağı SPX Skate Weekend kapsamında kaykay yarışmalarında ise dereceye girenler sürpriz hediyeler kazanacak.