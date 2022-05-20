Sporcusuna tokat atan antrenör hakkında soruşturma açıldı

Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri’nde kaybeden sporcusuna tokat atan antrenör ile ilgili Türkiye Tekvando Federasyonu’ndan açıklama yapıldı. Konuyla ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

“Dün, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkusunu yaşarken gündeme gelen olay başta tekvando camiamız olmak üzere toplumun her kesiminin tepkisini çekmiştir. Diyarbakır tekvando il seçme müsabakaları esnasında bir antrenörümüzün ekranlara da yansıyan ve sporcusuna tokat attığı olayla ilgili Federasyonumuz derhal gerekli işlemleri başlatmıştır. Söz konusu antrenör, tedbirli olarak Federasyonumuz Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş olup, aynı antrenörle ilgili Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ceza Kurulu’na da gerekli işlemlerin yapılması için resmi yazı yazılmıştır. Söz konusu antrenör, hakkındaki soruşturma sonuçlanana kadar tekvando ile ilgili bir görevde bulunamayacaktır.”