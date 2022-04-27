Spor Toto Süper Lig’de 35. haftanın hakemleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig’de 35. hafta heyecanı 29, 30 Nisan ve 1 Mayıs’ta oynanacak maçlarla yaşanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden açıklanan Merkez Hakem Kurulu’nun atamalarına göre, Süper Lig’de bu hafta düdük çalacak hakemler şöyle:

29 Nisan Cuma

20.30 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka 20.30 GZT Giresunspor - Adana Demirspor: Halil Umut Meler

30 Nisan Cumartesi

16.00 İ.H. Konyaspor - V. Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler 16.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy 20.30 A. Hatayspor - Altay: Abdulkadir Bitigen 20.30 Trabzonspor - F.T. Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

1 Mayıs Pazar