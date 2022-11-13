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Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında İstanbulspor, Hatayspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Spor 13.11.2022, 17:53
Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında İstanbulspor, Hatayspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

22. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasında giren Ribeiro, Ologo’nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Mert Güzenge penaltı noktasını gösterdi.

24. dakikada penaltı atışını kullanan El Kaabi, kaleci Jensen’in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

26. dakikada Ethemi’nin sol kanattan son çizgiye inip cezasına gönderdiği pasta kale sahasında Topalli’nin kayarak yaptığı vuruş üstten auta gitti.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Mert Güzenge xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Selahattin Altay xx

İstanbulspor: David Jensen xx, Oğuzhan Berber xx, Michael Ologo xx, Mehmet Yeşil xx, Duhan Aksu xx, Eduart Rroca xx, Okan Erdoğan xx, Melih Kabasakal xx, Valon Ethemi xx, Jetmir Topalli xx, İbrahim Yılmaz xx

Yedekler: Alp Arda, Kristal Abazaj, Vefa Temel, Emir Kaan Gültekin, Patrick Ebert, Demeaco Duhaney, Yusuf Ali Özer, Sindrit Guri, Ali Yaşar, Kağan Miray Bağış

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Hatayspor: Erce Kardeşler xx, Kamil Ahmet xx, Recep Burak Yılmaz xx, Burak Öksüz xx, Samuel Adekugbe xx, Onur Ergün xx, Aabid Rayane xx, El Kaabi xx, Ruben Ribeiro xx, Kaan Kanak xx, Ze Luis xx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Yavuz Buğra Boyar, Simon Falette, Musa Çağıran, Mehdi Boudjemaa, Saba Lobjanidze, Muhammed Mert, Kevin Varga, Kerim Alıcı, Sadık Baş

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Gol: El Kaabi (dk. 24 pen.) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Rroca (İstanbulspor), El Kaabi (Hatayspor)

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