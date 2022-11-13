Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında İstanbulspor, Hatayspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında İstanbulspor, Hatayspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
22. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasında giren Ribeiro, Ologo’nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Mert Güzenge penaltı noktasını gösterdi.
24. dakikada penaltı atışını kullanan El Kaabi, kaleci Jensen’in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
26. dakikada Ethemi’nin sol kanattan son çizgiye inip cezasına gönderdiği pasta kale sahasında Topalli’nin kayarak yaptığı vuruş üstten auta gitti.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Mert Güzenge xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Selahattin Altay xx
İstanbulspor: David Jensen xx, Oğuzhan Berber xx, Michael Ologo xx, Mehmet Yeşil xx, Duhan Aksu xx, Eduart Rroca xx, Okan Erdoğan xx, Melih Kabasakal xx, Valon Ethemi xx, Jetmir Topalli xx, İbrahim Yılmaz xx
Yedekler: Alp Arda, Kristal Abazaj, Vefa Temel, Emir Kaan Gültekin, Patrick Ebert, Demeaco Duhaney, Yusuf Ali Özer, Sindrit Guri, Ali Yaşar, Kağan Miray Bağış
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Hatayspor: Erce Kardeşler xx, Kamil Ahmet xx, Recep Burak Yılmaz xx, Burak Öksüz xx, Samuel Adekugbe xx, Onur Ergün xx, Aabid Rayane xx, El Kaabi xx, Ruben Ribeiro xx, Kaan Kanak xx, Ze Luis xx
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Yavuz Buğra Boyar, Simon Falette, Musa Çağıran, Mehdi Boudjemaa, Saba Lobjanidze, Muhammed Mert, Kevin Varga, Kerim Alıcı, Sadık Baş
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Gol: El Kaabi (dk. 24 pen.) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Rroca (İstanbulspor), El Kaabi (Hatayspor)