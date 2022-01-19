Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 2 - Sivasspor: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Göztepe, sahasında karşı karşıya geldiği Sivasspor’u 2-1 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)

46. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında, Ahmet’in ortasına ceza sahası içinde yarım vole vuran Cofie’nin şutunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı. Ancak hakem Suat Arslanboğa itirazlar sonucunda VAR’a giderek pozisyonda Arslanagic’in Cofie’ye müdahalesini tespit etti ve ardından penaltı kararı verdi.

50. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Henrique, yerden kalenin soluna gönderdiği şutunda golü buldu. 1-1

79. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Cofie’nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Erdoğan, soluna çekerek topa vurdu, meşin yuvarlak savunmaya çarparak direk dibinden kornere çıktı.

80. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Jahovic, taç çizgisi kenarından yaklaşık 50 metre depar atarak topla birlikte ceza sahasına girdi. Jahovic’in kale önüne çevirdiği topa dokunan Tijanic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Kerem Ersoy xx, Furkan Ürün xx

Göztepe: İrfan Can xx, Arslanagic x, Atınç xx, Wilker xx, Kerim xx, Berkan xx, Obinna xxx, Soner xx (Atakan dk. 89 ?), Baku x (Jahovic dk. 77 xxx), Lourency x (Tijanic dk. 63 xxx), Ndiaye xx

Yedekler: Arda, Kahraman, Beykan, Ege, Moubandje, Yalçın, Murat

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Sivasspor: Ali xx, Ahmet x (Sefa dk. 84 ?), Camara x, Caner xx, Uğur x, Özkan xx, Cofie xx, Kerem x (Kayode dk. 71 x), Erdoğan x, Henrique xx (Appindangoye dk. 90+2 ?), Yatabare x

Yedekler: Muammer, Emre, Koray, Volkan, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Atınç (dk. 22), Tijanic (dk. 80) (Göztepe), Henrique (dk. 50 pen.) (Sivasspor)

Sarı Kartlar: Obinna, Lourency, Soner (Göztepe), Camara, Kerem, Caner, Kayode (Sivasspor)