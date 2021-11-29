Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe’yi konuk eden Göztepe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe’yi konuk eden Göztepe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
47. dakikada Jahovic’in pasında topla buluşan Halil’in şutunda top, Berke ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda direğe çarparak auta gitti.
48. dakikada İrfan Can’ın ortasında topa kafayla vuran Serdar Dursun topu kaleye gönderdi. 1-1
57. dakikada Halil’in soldan pasında kale önünde bulunan Jahovic, uygun durumda topa dokunamadı.
79. dakikada Jahovic’in pasında Berke ile karşı karşıya kalan Soner’in şutu Berke’de kaldı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Bahtiyar Birinci xx, Hakan Yemişken xx
Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Dino Arslanagic xx, Atınç Nukan x, Berkan Emir xx, Murat Paluli xx, Obinna Nwobodo xx, Halil Akbunar xxx (Lourency dk. 86 ?), Soner Aydoğdu xx, Atakan Çankaya x, David Tijanic xx, Adis Jahovic xxx (Cherif Ndiaye dk. 83 ?)
Yedekler: Arda Özçimen, Kahraman Demirtaş, Yusuf Talum, Dzenan Burekovic, Beykan Şimşek, Makana Rudi Baku, Ege Özkayımoğlu, Brown Ideye
Teknik Direktör: Nestor El Maestro
Fenerbahçe: Berke Özer xx, Min-Jae Kim xx, Serdar Aziz xx, Filip Novak x, Max Meyer x (Mergim Berisha dk. 77 x), Miha Zajc x (Jose Sosa dk. 64 x), Ferdi Kadıoğlu xx, İrfan Can Kahveci xx (Diego Rossi dk. 77x), Mesut Özil xx (Attila Szalai dk. 90 ?), Miguel Crespo xx, Serdar Dursun xxx
Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Dimitrios Pelkas, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Bright Osayi Samuel
Teknik Direktör: Vitor Pereira
Goller: Jahovic (dk. 40) (Göztepe), Serdar Dursun (dk. 48) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Filip Novak (dk. 88) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Miha Zajc, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz (Fenerbahçe), Halil Akbunar, Obinna Nwobodo (Göztepe)