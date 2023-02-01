Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 4 - A. Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Hatayspor’u 4-1 mağlup etti.
Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Hatayspor’u 4-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Adekugbe’nin sol kanattan ortasına Burak Bekaroğlu’nun yaptığı kafa vuruşu yandan az farkla auta çıktı.
56. dakikada Ömürcan’ın sağ kanattan uzak direğe ortasına Markovic’in uzak köşeye uçarak kafa vuruşu ağlara gitti. 2-1
64. dakikada Bartuğ’un sağ kanattan savunma arkasına sarkarak kale önüne çevirdiği tehlikeli topu El Kaabi’den önce savunma uzaklaştırdı.
77. dakikada Furkan Soyalp’in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Markovıc’in şutu kaleci Erce’nin sağından filelerle buluştu. 3-1
88. dakikada Figueiredo’nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Merkel, rakiplerini çalımlayarak yaptığı yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Murat Ergin Gözütok xx, Gökhan Barcın xx
Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Papy Djilobodji xxx, Ertuğrul Ersoy xxx, Ömürcan Artan xxx, Marko Jevtovic xxx, Furkan Soyalp xxx (Merkel dk. 82 xxx), Mustafa Eskihellaç xx (Valmir Veliu dk. 54 xx), Lazar Markovic xxx (Mirza Cihan dk. 82 xx), Maxim xxx (Luka Stankovski dk. 90 ?), Joao Figueiredo xxx
Yedekler: Mustafa Burak, Berkan Küpelikılınç, Arda Kızıldağ, Matej Hanousek, Abdülkerim Çakar, Onurhan Babuşcu
Teknik Direktör: Erdal Güneş
Hatayspor: Erce Kardeşler xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Recep Burak Yılmaz xx, Burak Bekaroğlu xx, Adekugbe xx (Ze Luis dk. 60 x), Musa Çağıran xx (Onur Ergün dk. 82 x), Mehdi Boudjema xx (Kaan Kanak dk. 60 x), Ruben Ribeiro xx (Jeremy Dudziak dk. 60 x), Lobjanidze xx (Rayane Aabid dk. 60 x), Ayoub El Kaabi xxx, Bartuğ Yıldırım xx
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Kerim Alıcı, Atsu, Engin Can Aksoy, Sadık Baş
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Goller: Markovic (dk. 56 ve 77), Jevtovic (dk. 38), Merkel (dk. 88) (Gaziantep FK), El Kaabi (dk. 27) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Djilobodji, Ömürcan Artan, Furkan Soylap, Stankovski (Gaziantep FK), Kaan Kanak, Erce (Hatayspor)