Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Figueiredo’nun sert şutu savunmadan döndü.

27. dakikada ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Mendes’in uzak köşeye sert vuruşu kaleci Mustafa Burak’ta kaldı.

33. dakikada Gaziantep FK’nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Zafer’den seken topu Figueiredo tamamladı, kaleci bir kez daha tehlikeyi önledi.

35. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Sagal’ın vuruşu Rizespor savunmasından döndü.

41. dakikada sol kanattan Maxim’in yaptığı orta ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Stankovski’nin omuzuna çarparak ağlara gitti, önce geçersiz sayılan gol VAR incelemesi sonrası geçerli sayıldı. 1-0

44. dakikada Halil İbrahim’in ceza sahası dışında yaptığı yerden sert vuruş kaleciden döndü, dönen topu tamamlayan Doğan’ın şutu üst direkten oyun alanına döndü.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Emre Kargın xx, Furkan Ürün xx, Mehmet Emin Tuğral xx

Gaziantep FK: Mustafa Burak x, Stelios Kitsiou x, Papy Djilobodji x, Ertuğrul Ersoy x, Halil İbrahim Pehlivan x, Luka Stankovski x, Recep Niyaz x, Doğan Erdoğan x, Angelo Sagal x, Alexandru Maxim x, Joao Figueiredo x

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Oğuz Ceylan, Hamza Mendyl, Pawel Okowski, Ahmad El Messaoudi, Merkel, Bahadır Gölgeli, Torgeir Borven

Teknik Direktör: Erol Bulut

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen x, Gökhan Gönül x, Emir Han Topçu x, Ponck x, Eren Albayrak x, Ronaldo Mendes x, Erik Sabo x, Umar Aminu x, Deniz Hümmet x, Joel Pohjanpalo x, Papiss Cisse x

Yedekler: Gökhan Akkan, Selim Ay, Yannick Bolasie, Kubilay Kanatsızkuş, Efe Tecimer, Soner Özdemir

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Gol: Luka Stankovski (dk. 41) (Gaziantep FK)