Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor. Yoğun kar yağışı altında oynanan zorlu maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor. Yoğun kar yağışı altında oynanan zorlu maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada sağ kanattan Oğuz Ceylan’ın yaptığı ortaya Aleaxandru Maxım’in yaptığı vuruş kaleci Ertaç’da kaldı.
15. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında ceza sahasına giren Dicko’nun ceza yayı üzerinden tehlikeli vuruşu kaleci Günay’da kaldı.
21. dakikada Mounir sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kafayı vuran Sadık Çiftpınar’ın şutu üstten auta çıktı.
26. dakikada orta alanda Furkan Soyalp’ın pasında topla buluşan Doğan Erdoğan’ın şutu direğin dibinden dışarı gitti.
29. dakikada Gaziantep FK’nın rakip ceza sahası sağından kullandığı serbest vuruşta, Maxim’in yerden pasıyla topla buluşan Muhammet’in vuruşu kaleci Ertaç’ta kaldı.
36. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Mustafa Hellaç’ın sert şutu kaleci Günay’da kaldı.
42. dakikada sol kanattan Mounir’in kullandığı serbest vuruşa hareketlenen Semih Kaya, Oğuz Ceylan’ın yaptığı müdahale sonucu yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verildi.
43. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Mouinir’in şutu üst direkten döndü.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Gökhan Barcın xx, Murat Altan xx
Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan x, Papy Djilobodji x, Alin Tosca x, Ertuğrul Ersoy x, Amedej Vetrih x, Furkan Soyalp x, Doğan Erdoğan x, Alexandru Maxim x, Muhammet Demir x, Joao Figueiredo x
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Mustafa Bozan, Pawel Olkowski, Stelios Kitsiou, Recep Niyaz, Alexander Merkel, Yusuf Türk, Enver Cenk Şahin, Torgeir Börven, Berke Gürbüz
Teknik Direktör: Erol Bulut
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir x, Mehdi Zeffane x, Philip Awuku x, Sadık Çiftpınar x, Semih Kaya x, Karim Hafez x, Rayane Aabid x, Azubuike Okechukwu x, Mustafa Eskihellaç x, Mounir Chouiar x, Nouha Dicko
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Ahmet Eyüp Türkaslan, Wallace, Muhammed Sarıkaya, Buğra Çağıran, Stevie Mallan, Jospin Nshimirimana, Mert Miraç Altıntaş, Kenan Özer
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Sarı Kartlar: Oğuz Ceylan, Joao Figueiredo (Gaziantep FK), Zaffane (Yeni Malatyaspor)