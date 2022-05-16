Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Van Aanholt’un sağdan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde Babel kafayı vurdu ancak top Gomis’in sırtına çarptı, dönen topu savunma kornere attı.
5. dakikada Van Aanholt bu kez soldan korneri kullandı. Savunmadan seken top Babel’in önünde kaldı. Hollandalı futbolcunun arka direkte gelişine vuruşunda kaleci Muric gole izin vermedi.
9. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yunus Akgün, Vargas’la paslaşıp savunmanın arkasına sarktı. Ceza sahası içine giren bu futbolcu, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sert vurdu ve çaprazdan topu ağlara gönderdi. 0-1
11. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Balotelli, Berkan’dan sıyrılıp uzak köşeye çok sert vurdu ancak top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
29. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Berkan uzaktan direkt kaleyi düşündü ancak top savunmadaki Samet’in eline çarpınca Hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi.
30. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başın geçen Bafetimbi Gomis, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi ve skoru eşitledi. 1-1
Stat: Nef
Hakemler: Sarper Barış Saka x, Ali Tuna xx, Murat Ergin Gözütok xx
Galatasaray: Muslera xx, Boey xx, Nelsson xx, Marcao x, Patrick van Aanholt x, Berkan xx, Pulgar x, Babel xx, Kerem x, Halil xx, Gomis xx
Yedekler: Jankat, Taylan, Mustafa Muhammed, Ömer, Işık Kaan, Cicaldau, Barış Alper, Emre Kılınç, Semih, Feghouli
Teknik Direktör: Domenec Torrent
Adana Demirspor: Muric xx, Semih xx, Deli xx, Samet x, Alper xx, Bjarnason xx, Gökhan xx, Yunus xxx, Belhanda x, Vargas xx, Balotelli xx
Yedekler: Vedat, Rassoul, Tayyip, İsmail, Djokovic, Erhun, Mustafa, Sinan, Akintola, Britt
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Yunus Akgün (dk. 9) (Adana Demirspor), Gomis (dk. 30 pen.) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Samet (Adana Demirspor), Nelsson (Galatasaray)