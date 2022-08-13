Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Giresunspor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

65. dakikada Nelsson’un uzun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Seferovic’in kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı etkisiz vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

76. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Hayrullah’ın kaleye sokularak dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

77. dakikada Abdulkerim’in hatalı geri pasında araya Borja girerek topa sahip oldu. Ceza sahası dışına kadar çıkan Muslera’yı geçip kaleye sokulan Borja’nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

81. dakikada sol taraftan Kazımcan’ın içeri çevirdiği topa kale önünde Seferovic’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Onurcan oyun alanına çeldi. Dönen topu savunma kornere gönderdi.

Stat: Nef

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Abdullah Bora Özkara xx, Mustafa Savranlar xx

Galatasaray: Muslera xx, Boey xx, Nelsson xx, Abdülkerim Bardakcı x, Patrick van Aanholt xx (Kazımcan Karataş dk. 77 x), Oliveira xx (Torreira dk. 61 x), Midtsjö xx (Hamza Akman dk. 83 ?), Emre Akbaba xx (Gomis dk. 46 x), Yunus Akgün xx (Mertens dk. 78 x), Kerem Aktürkoğlu xx, Seferovic xx

Yedekler: Okan Kocuk, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Giresunspor: Onurcan Piri xx, Hayrullah Bilazer xx, Sergen Piçinciol xx, Perez xx, Alper Uludağ xx, Traore xx, Mejia xx, Savicevic xx (Murat Cem Akpınar dk. 64 x), Serginho xx (Doğa Can Davas dk. 87 ?), Borja xxx (Rahmetullah Berişbek dk. 81 ?), Bajic xx (Quinteros dk. 87 ?)

Yedekler: Ferhat Kaplan, Talha Ülvan, Erol Can Akdağ, Kadir Seven, Mert Han Kurt, Şahin Dik

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Gol: Borja (dk. 77) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Oliveira, Van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Borja, Alper Uludağ (Giresunspor)