Son Dakika
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç devam ediyor)
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk 20 dakikası bordo-mavililerin 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi.
Spor 28.11.2021, 16:22
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk 20 dakikası bordo-mavililerin 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi.