Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada sağ taraftan Cardoso’nun kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Masuaku kale önüne sektirdi. Kale önünde Kolovetsios’un dönüp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

67. dakikada sarı kartı bulunan Karimi’nin Salih Uçan’a yaptığı müdahaleyi hakem Ümit Öztürk sarı kart olarak değerlendirdi. Karimi gördüğü ikinci sarıdan dolayı kırmızı kartla oyundan atıldı.

76. dakikada sağ taraftan Rosier’in yaptığı ortada Weghorst’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal’de kaldı.

90+1. dakikada sarı kartı bulunan Cenk Tosun’un hakeme itirazı sonucu Ümit Öztürk sarı kart olarak değerlendirdi. Cenk Tosun ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

90+6. dakikada ceza sahası içinden Weghorst’un pasında ceza yayı içi sağ çaprazında topla buluşan Ghezzal’ın bekletmeden yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Murat Tuğberk Curbay xx

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Necip xx, Saiss xx, Masuaku xx, Salih xx, Gedson xx, Kartal xx (Cenk Tosun dk. 77 x), Ghezzal xxx, Muleka xx (N’koudou dk. 56 x), Weghorst xxx

Yedekler: Emre Bilgin, Montero, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Oğuzhan Akgün, Berkay Vardar, Boyd, Kenan Karaman

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Kayserispor: Bilal xx, Onur xx, Hosseini xx, Kolovetsios xx, Carole xx, Cardoso xx (Ramazan Civelek dk. 89 ?), Karimi xx, Bertolacci xx (Campanharo dk. 69 x), Emrah xx (Mensah dk. 89 ?), Thiam xx (Gökhan Sazdağı dk. 50 x), Gavranovic xx (Mustafa Pektemek dk. 69 x)

Yedekler: Cenk Gönen, Yaw Ackah, Mane, İlhan Parlak, Nurettin Korkmaz

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol: Ghezzal (dk. 90+ 6) (Beşiktaş)

Kırmızı kartlar: Karimi (dk. 67) (Kayserispor), Cenk Tosun (dk. 90+1) (Beşiktaş)

Sarı kart: Gedson (Beşiktaş)