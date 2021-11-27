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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - GZT Giresunspor: 4 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı GZT Giresunspor’a 4-0’lık skorla mağlup oldu.

Spor 27.11.2021, 21:10
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - GZT Giresunspor: 4 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı GZT Giresunspor’a 4-0’lık skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sol taraftan Pjanic’in içeri çevirdiği topa arka direkte Larin’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

55. dakikada Perez’in uzun pasında ceza yayı üzerinde kaleci Mert Günok’un kafa ile kontrol etmeye çalıştığı top Diabate’nin önünde kaldı. Diabate’nin ceza sahası içerisine girip boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

57. dakikada Bastshuayi’nin ceza sahası içinden yerden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Okan oyun alanına çeldi.

64. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Serginho ile paslaşan Balde’nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Mert’ten döndü. Dönen topu takip eden Serginho’nun vuruşu filelerle buluştu. 0-3

90. dakikada Umut Nayir’in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Emre Taşdemir, kaleci Mert’in sakatlanmasıyla pasını ceza sahası içine girerek sol taraftaki Champness’a aktardı. Champness’in müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-4

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Candaş Elbil xx, İbrahim Bozbey xx

Beşiktaş: Mert Günok x (Ersin Destanoğlu dk. 90+2 ?), Rosier xx, Vida xx, Necip Uysal x, Umut Meraş xx (Montero dk. 87 ?), Pjanic xx, Josef xx, Ghezzal xx (Wellinton dk. 46 x), N’koudou x (Can Bozdoğan dk. 69 x), Larin x, Batshuayi x (Teixeira dk. 70 x)

Yedekler: Oğuzhan Özyakup, Atiba, Mehmet Topal, Kenan Karaman, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

GZT Giresunspor: Okan Kocuk xx, Zeki Yavru xx, Diarra xx, Perez xx, Aziz Behich xxx (Champness dk. 86 ?), Traore xx (Erol Can Akdağ 86 ?), Flavio xx, Suleymanov xx (Emre Taşdemir dk. 74 x), Serginho xxx (Umut Nayir dk. 86 ?), Diabate xxx, Balde xxx (Pelupessy dk. 68 x)

Yedekler: Onurcan Piri, Fatih Yılmaz, Sergen Piçinciol, Doukara, Çekdar Orhan

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Diabate (dk. 22 pen.), Balde (dk. 55), Serginho (dk. 64), Champness (dk. 90) (GZT Giresunspor)

Kırmızı kart: Necip Uysal (dk. 39) (Beşiktaş)

Sarı kart: Josef (Beşiktaş)

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