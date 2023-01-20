Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Giresunspor: 1 (İlk yarı)
0 üstünlüğüyle sona erdi.
0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan Dakikalar
4. dakikada Svensson’un sağ kanattan ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan Emre Akbaba’nın şutu az farkla auta çıktı.
7. dakikada Gökhan İnler’in pasında ceza yayı yakınlarında Stambouli’nin gelişine bekletmede şutunu çekerken top az farkla üstten auta çıktı.
10. dakikada ceza alanına gönderilen topa Rodrigues müdahale etti. Hakem Yasin Kol, VAR’a gitti. VAR’ı inceleyen hakem Yasin Kol, Rodrigues’in eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
13. dakikada penaltı atışını kullanan, Bajic meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
25. dakikada Svensson’un ceza sahasında yerde pasında, Belhanda topla buluştu. Belhanda bekletmeden topa vururken meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
30. dakikada sağ kanattan kale sahasına giren Yusuf, son çizgiden kaleye şutunda top kaleciden döndü.
45+3. dakikada Yusuf Sarı’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, topa yükselen Manev kafayla vurdu. Top az farkla auta çıktı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Yasin Kol xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Serkan Çimen xx
Adana Demirspor: Ertaç xx, Manev xx, Stambouli xx, Semih xx, Svensson xx, Gökhan İnler xx, N’Diaye xx, Rodrigues xx, Yusuf xx, Emre xx, Belhanda xx
Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Bjarnason, Akintola, İsmail Çokçalış, Salih Kavrazlı, Gökhan Töre, Mert Çetin, Ertun Öztüme, Berk Yıldız
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Giresunspor: Onurcan xx, Hayrullah xx, Arias xx, Perez xx, Alper x, Serginho xx, Campuzano xx, Mejia xx, Sainz xx, Görkem xx, Bajic xx
Yedekler: Ferhat Kaplan, Faruk Can Genç, Talha Ülvan, Arda Kılıç, Kadir Seven, Kuwas, Murat Akpınar, Faustin, Doğancan Davas, Rahmetullah Berişbek
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Bajic (dk. 13 pen.) (Giresunspor)
Kırmızı kart: Perez (dk. 18) (Giresunspor)
Sarı kart: Sainz (Giresunspor)