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Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında A. Hatayspor sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı konuk ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Spor 16.01.2022, 20:14
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında A. Hatayspor sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı konuk ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

6. dakikada Riberio’nun uzun pasında ceza sahası içinde Diouf pasını Lobzhanidze’ye attı. Lobzhanidze müsait pozisyonda topu üstten dışarıya gönderdi.

12. dakikada sağdan Kerem’in ortasında Hatayspor savunmasının arasında Berkan dokundu, top üstten auta çıktı.

14. dakikada kullanılan korner sonrasında savunma topu uzaklaştırdı. Kamil Ahmet ceza sahasına doğru yeniden gönderdi, Kamara’nın müsait pozisyonundaki şutunda savunma son anda meşin yuvarlağa ayak koydu.

23. dakikada Berkan’ın uzun pasında Patrick van Aanholt topla buluştu. Onun sol kanattan arka direğe ortasına müsait pozisyondaki Emre Kılınç dokunarak topu ağlara gönderdi. 0-1

26. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde top Dylan Saint-Louis’in eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada topun başına geçen Patrick van Aanholt’ın kullandığı penaltıyı kaleci Abdullah kurtarmayı başardı.

39. dakikada Kamil Ahmet’in ortasına ceza sahası içinde Kamara yükseldi. Alpaslan Öztürk’ün müdahalesi ile Kamara yerde kaldı.

40. dakikada VAR’dan gelen uyarı sonrasında hakem Erkan Özdamar pozisyonu izledi ve ardından penaltı noktasını gösterdi.

43. dakikada topun başına geçen Mame Diouf, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

45+8. dakikada ceza yayı sol çaprazında Taylan yerde kalınca hakem Erkan Özdamar serbest vuruş verdi. Serbest vuruşta topun başına geçen Kerem topu filelere gönderdi. 1-2

Stat: Hatay

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Hatayspor: Abdullah xx, Sam Adekugbe x, Burak xx, Fatih xxx, Kamil Ahmet xx, Onur xx, Riberio xx, Dylan Louis x, Kamara xxx, Lobjanidze xx, Mame Diouf xxx

Yedekler: Yavuz Boyar, Simon Falette, Emre Kaplan, Eren Fansa, Isaac Sackey, Mahmoud Kahraba, Muhammed Mert, Sadık Baş, Mehdi Boudjemaa, Bertuğ Özgür Yıldırım

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Galatasaray: İsmail Çipe xx Sacha Boey xx, Alpaslan Öztürk xx, Marcao xx, Patrick van Aanholt xx, Taylan Antalyalı xxx, Berkan Kutlu xx, Cicaldau xxx, Emre xxx, Kerem Aktürkoğlu xx, Halil Dervişoğlu xx

Yedekler: Fatih Öztürk, DeAndre Yedlin, Gustavo Assunçao, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Bartuğ Elmaz, Oğulcan Çağlayan, Barış Alper Yılmaz

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Goller: Mame Diouf (dk. 43) (Hatayspor), Emre (dk. 23), Kerem (dk. 45+8) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Adekugbe, Dylan Louis, Kamara (Hatayspor), Alpaslan Öztürk, Berkan, Boey, Ömer Bayram (Galatasaray)

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