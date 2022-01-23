Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında A. Hatayspor, sahasında Çaykur Rizespor’u ağırladı. Karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında A. Hatayspor, sahasında Çaykur Rizespor’u ağırladı. Karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Tyler Boyd’un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Gökhan Gönül’ün kafa vuruşunu savunma uzaklaştırdı.
55. dakikada Onur’un pasında topla buluşan Dylan Saint-Louis, ceza sahasına girmeden kaleye şutunu çekti, kaleci Tarık Çetin son anda gole izin vermedi.
69. dakikada Riberio’nun kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Dylan Louis kafa vuruşunu yaptı, top yan direkten geri döndü.
90+3. dakikada Riberio’nun pasında topla buluşan Lobjanidze’nin ceza sahasına girip sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
Stat: Hatay
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Hakan Yemişken xx, M. Emin Tuğral xx
Hatayspor: Abdullah xx, Sam Adekugbe xx, Burak xx, Sackey xx, Kamil Ahmet xx, Onur xx, Riberio xx, Dylan Louis xx, Kahraba xx (Kamara dk. 46 xx), Lobjanidze xxx, Mame Diouf xx
Yedekler: Yavuz Boyar, Simon Falette, Fatih Kurucuk, Emre Kaplan, Eren Fansa, Selimcan Temel, Muhammed Mert, Sadık Baş, Bertuğ Yıldırım
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Çaykur Rizespor: Tarık xxx Cemali xx, Holmen xx, Selim xx, Gökhan Gönül xx, Alper Potuk xx (Umar Aminu dk. 82 ?), Eric Sabo xx (Damjan Djokovic dk. 90 ?), Baiano xx, Boldrin xxx (Yusuf Sarı dk. 46 xx), Pohjanpalo xx (Tyler Boyd dk. 46 xx), Deniz Hümmet xx (Yannick Bolasie dk. 88 ?)
Yedekler: Zafer Görgen, Emir Han Topçu, Ronaldo Mendes, Bryan Dabo, Kubilay Kanatsızkuş
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Sarı kartlar: Onur, Riberio, Adekugbe (Hatayspor), Eric Sabo, Holmen (Çaykur Rizespor)