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Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Bodrumspor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Bodrumspor’u 2-0 mağlup etti.

Spor 01.10.2022, 21:04
Spor Toto 1. Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Bodrumspor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Bodrumspor’u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

38. dakikada Rizespor savunmasından aldığı top ile şutunu çeken Samet Yalçın’ın topunu kaleci Tarık Çetin kornere çeldi.

40. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Recep Aydın pasını Kenan Özer’e aktardı. Kenan’ın şutunu kaleci Tarık Çetin kurtardı.

48. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Recep Aydın’ın aşırtmasıyla kaleye doğru giden topu Bahadır Öztürk son anda uzaklaştırdı.

67. dakikada ceza sahası dışında Kubilay Kanatsızkuş’un pasıyla topla buluşan Sefa Yılmaz, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

79. dakikada ceza sahası içerisinde Alper Potuk’a yapılan faul sonrasında hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Emrircan Altıntaş’ın meşin yuvarlağı filelerle buluştu. 2-0

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Alper Akarsu xx, Oğuz Terzi xx, Emrah Ünal xx

Çaykur Rizespor: Tarık xxx, Ercan xx (Alberk dk. 46 xx), Emirhan xx, Koray xx, Kerem xxx (Grahovac dk. 86 ?), Alper xx (Papa dk. 86 ?), Miya xx (Sefa dk. 46 xx), Mithat xxx, Benhur xx (Emircan dk. 73 xx), Kubilay xxx

Yedekler: Zafer, Seyfettin Anıl, Hurk

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Bodrumspor: Sousa x, Cenk x, Süleyman x, Onur x, Üzeyir x, Recep x (Koray Kılınç dk. 78 x), Abdurrahman x (Erkan dk. 63 x), Samet xx, Erdem x (Bahadır dk. 63 x), Celal x (Adis dk. 72 x), Kenan xx

Yedekler: Bahri, Ali, Süleyman, Apti Mert, Dejan, İsmail

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Sefa Yılmaz (dk. 67), Emircan Altıntaş (dk. 79 pen.) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Tarık Çetin, Mithat Pala (Çaykur Rizespor) Onur Akbay, Celal Dumanlı (Bodrumspor)

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