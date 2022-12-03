Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 2 - Gençlerbirliği: 0
Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Geçlerbirliği’ni 2-0 yendi.
Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Geçlerbirliği’ni 2-0 yendi.
Maçtan dakikalar
2. dakikada etkili gelen Bodrumspor’da Süleyman Özdamar’ın ortasında Samet Yalçın’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
4. dakikada etkili gelen Bodrumspor’da ceza sahası içerisine giren Celal Dumanlı, Gençlerbirliği savunmasının müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltı kararı veren hakem VAR’a gitti, ardından penaltı vuruşunu iptal etti.
21. dakikada orta alandan etkili çıkan Bodrumspor’da topla buluşan Omar İmeri kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. 2-0
69. dakikada ceza sahası içerisine orta yapan Kenan Özer’in vuruşunda topla buluşan Celal Dumanlı’nın kaleye sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.
70. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Süleyman Güneş’in vuruşunda top az farkla auta çıktı.
82. dakikada etkili gelen Bodrumspor’da Süleyman Güneş’in vuruşunu kalaci son an da müdahale ederek kurtardı.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Hüseyin Aylak x, Mehmet Akıncık xx
Bodrumspor: Dıogo xx, Süleyman Özdamar xx, Samet xxx (Apti dk. 90 ?), Kenan xx (Süleyman Güneş dk 70. xx), Omar xx (Musa dk. 90 ?), Üzeyir xx, Musah xx (Abdurrahman dk. 29 xx), Onur xx, Celal xx (Koray xx dk. 70 xx), Bahadır xx, Recep xx
Yedekler: Bahri, Yekta, Ali, Erdem
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Gençlerbirliği: Übeyt xx, Metehan xx, Gökhan x, Ahmet xx (Kağan dk. 46 x), İlker x (Baran dk. 74 x), Serdarcan xx (Ulusoy dk. 74 xx), Sami x, Seyit x, Abdullah xx, Oleksandr x, Dmytro x (Aksel dk 81 x)
Yedekler: Atalay, Ataberk, Zafer, İbrahim, Aksel, Hüseyincan,
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Goller: Semet (dk. 2), Omar (dk. 21) (Bodrumspor)
Sarı kartlar: Onur (Bodrumspor)