banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Müslüme soruşturmasında ‘husumetli’ detayı
Müslüme soruşturmasında ‘husumetli’ detayı
Z kuşağının en güvendiği ünlülerden biri de Nihat Hatipoğlu
Z kuşağının en güvendiği ünlülerden biri de Nihat Hatipoğlu
"İlacı kullanmış olanların endişelenmesine gerek yok"
Bebek özlemi çeken çiftlere 'kemik iliği' umut olacak!
Bebek özlemi çeken çiftlere 'kemik iliği' umut olacak!

Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Boluspor: 2

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında BB Erzurumspor, sahasında karşılaştığı Boluspor’u 3-2 mağlup etti.

Spor 20.11.2021, 15:43
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Boluspor: 2

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında BB Erzurumspor, sahasında karşılaştığı Boluspor’u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

14. dakikada sol çaprazda topla buluşan Olanare’nin pasıyla ceza sahasında topu alan Novikovas sert vurdu savunmadan seken top kaleci Selmani’nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-0

27. dakikada Olanare’nin sol kanattan arka direğe ortaladığı topa Haset uçarak kafayı vurdu. Kaleci Selmani’den dönen topu Eren Tozlu tamamlayarak topu filelere gönderdi. 2-0

67. dakikada Berk’in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Abdurrahman, ceza sahasına sokulup sıfıra indikten sonra içeri çevirdiği topa Bregu direk dibinde dokunarak topu ağlarla buluşturdu. 2-1

89. dakikada BB Erzurumspor’da Eren ön alanda baskı yaparak kazandığı topu Hasek’e verdi. Hasek ceza sahası yayına doğru sokularak sert ve düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 3-1

90+3. dakikada Berk orta alanda aldığı topla rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi Orhan’ın müdahalesi ile yerde kalması sonucu hakem penaltı notasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Bregu topu filelere gönderdi. 3-2

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Oğuzhan Çakır xxx, Mert Bulut xxx, Hüseyin Aylak xxx

BB Erzurumspor: Szumski xxx, Aykut xxx, Mustafa Yumlu xxx, Orhan xxx, Mücahit xxx, Novikovas xxx (Süleyman dk. 71 xx), Malle xxx (Shala dk. 90 ?), Gökhan Alsan xxx (Özgür dk. 90+1 ?), Hasek xxx, Eren Tozlu xxx, Olanare xxx (Emircan dk. 74 xx)

Yedekler: Göktuğ, Rıdvan, Mustafa, Gökhan Kardeş, Eyüp, Fırat

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Boluspor: Selmani xx, Abdurrahim xx, Zahit xx, Emin xx (Fethi dk. 46 xx) , Ali xx, Diarrassouba xx (Bertu dk. 46 xx), Eray xx (Diyar dk. 84 ?), Bregu xx, Roshi xx (Arda Köksal dk. 78 x), Abdurrahman xx, Berk xx

Yedekler: Ömer, Hakan, Arda Şengül, Atamer, Ensar, Erkam

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Goller: Novikovas (dk. 14), Eren Tozlu (dk. 27), Hasek (dk. 89) (BB Erzurumspor), Bregu (dk. 67 ve 90+3 pen.) (Boluspor)

Sarı kart: Emin, Abdurrahman, Berk, Ali (Boluspor), Olanare, Shala (BB Erzurumspor)

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 13 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Erzurumspor 12 25
5. Bandırmaspor 12 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 12 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Athletic Bilbao 13 19
8. Osasuna 13 19
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 14 7
20. Getafe 13 6