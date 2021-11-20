Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında BB Erzurumspor, sahasında karşılaştığı Boluspor’u 3-2 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında BB Erzurumspor, sahasında karşılaştığı Boluspor’u 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
14. dakikada sol çaprazda topla buluşan Olanare’nin pasıyla ceza sahasında topu alan Novikovas sert vurdu savunmadan seken top kaleci Selmani’nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-0
27. dakikada Olanare’nin sol kanattan arka direğe ortaladığı topa Haset uçarak kafayı vurdu. Kaleci Selmani’den dönen topu Eren Tozlu tamamlayarak topu filelere gönderdi. 2-0
67. dakikada Berk’in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Abdurrahman, ceza sahasına sokulup sıfıra indikten sonra içeri çevirdiği topa Bregu direk dibinde dokunarak topu ağlarla buluşturdu. 2-1
89. dakikada BB Erzurumspor’da Eren ön alanda baskı yaparak kazandığı topu Hasek’e verdi. Hasek ceza sahası yayına doğru sokularak sert ve düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 3-1
90+3. dakikada Berk orta alanda aldığı topla rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi Orhan’ın müdahalesi ile yerde kalması sonucu hakem penaltı notasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Bregu topu filelere gönderdi. 3-2
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Oğuzhan Çakır xxx, Mert Bulut xxx, Hüseyin Aylak xxx
BB Erzurumspor: Szumski xxx, Aykut xxx, Mustafa Yumlu xxx, Orhan xxx, Mücahit xxx, Novikovas xxx (Süleyman dk. 71 xx), Malle xxx (Shala dk. 90 ?), Gökhan Alsan xxx (Özgür dk. 90+1 ?), Hasek xxx, Eren Tozlu xxx, Olanare xxx (Emircan dk. 74 xx)
Yedekler: Göktuğ, Rıdvan, Mustafa, Gökhan Kardeş, Eyüp, Fırat
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Boluspor: Selmani xx, Abdurrahim xx, Zahit xx, Emin xx (Fethi dk. 46 xx) , Ali xx, Diarrassouba xx (Bertu dk. 46 xx), Eray xx (Diyar dk. 84 ?), Bregu xx, Roshi xx (Arda Köksal dk. 78 x), Abdurrahman xx, Berk xx
Yedekler: Ömer, Hakan, Arda Şengül, Atamer, Ensar, Erkam
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Goller: Novikovas (dk. 14), Eren Tozlu (dk. 27), Hasek (dk. 89) (BB Erzurumspor), Bregu (dk. 67 ve 90+3 pen.) (Boluspor)
Sarı kart: Emin, Abdurrahman, Berk, Ali (Boluspor), Olanare, Shala (BB Erzurumspor)