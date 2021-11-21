banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ali Babacan'dan kriz tanımı: ‘Millî ve yerli bir kriz’
Ali Babacan'dan kriz tanımı: ‘Millî ve yerli bir kriz’
Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Kars eksi 12’yi gördü, dereler dondu
Kars eksi 12’yi gördü, dereler dondu
Yumurta topukta ‘çırak’ sıkıntısı
Yumurta topukta ‘çırak’ sıkıntısı

Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Adanaspor evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 1-0 yendi.

Spor 21.11.2021, 21:16
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Adanaspor evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 1-0 yendi.

Maçtan dakikalar

5. dakikada sol kanattan atak geliştiren Adanspor’da Celil ceza sahasına sokulup İsmail’e pas verdi. İsmail ceza sahası içerisinde topu kontrol etti ancak Ankaragücü savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

17. dakikada kullanılan serbest vuruşta Eren Derdiyok ceza sahasında kafayla topu Ariyibi’nin önüne indirdi. Ariyibi bekletmeden şutunu çekti. Top Adanspor defansına çarparak uzaklaştı.

27. dakikada sol kanattan atak geliştiren Adanaspor’da İsmail, ceza sahası içine yerden pas verdi. Topla buluşan Celil bekletmeden şutunu çekti ancak meşin yuvarlak defansa çarparak az farkla kornere çıktı.

28. dakikada Adanaspor’da köşe vuruşunu kullanan Fıratcan, Thomas’a pas verdi. Thomas ceza sahası dışındaki Celil’e pasını aktardı. Celil’in bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Akın’da kaldı.

47. dakikada Adanaspor’da serbest vuruşu kullanan Celil, ceza sahasına ortasını açtı. Fıratcan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

52. dakikada Ankaragücü’nde atağa çıkan Eren topla birlikte ilerleyerek pasını ceza sahası içerisinde bulunan Ariyibi’ye gönderdi. Ariyibi’nin sert şutunda top kaleci Karacic’te kaldı.

57. dakikada Fıratcan’ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Ankaragücü savunmasında Sinan topu uzaklaştırmak istedi. Ancak top ağlarla buluştu. 1-0

82. dakikada Geraldo sol kanattan yerden ortasını açtı. Topla buluşan Ali Kaan bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Goran topu kornere çeldi.

90+2. dakikada Geraldo’nun sol kanattan ortasında topa yükselen Sinan, Adanaspor’da Evren’in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı düdüğünü çaldı.

90+4. dakikada Ankaragücü’nde penaltı vuruşunu kullanmak üzere Nadir topun başına geçti. Nadir’in şutunda kaleci Karacic sol köşeye yatarak gole izin vermedi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Murat Erdoğan xx, Emrah Ünal xx, Cem Özbay xx

Adanaspor: Karacic xx, Celil Yüksel xx, Benasser xx (Ahmethan Köse dk. 84 ?), Donkor xx, Samed Ali Kaya xx (Cem Özdemir dk. 72 x), Thomas xx (Tetteh dk. 72 x), Evren Korkmaz xx, Uğurcan Yazığılı x, Benjamin Roche xx, İsmail Erdoğan xx, Fıratcan Üzüm xx

Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Muhammet Ömer Çakı, Harun Kaya, Kingsley Innocent, İbrahim Aksu

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

MKE Ankaragücü: Akın Alkan xx, Erdem Özgenç xx, Abdullah Durak xx (İshak Çakmak dk. 64 x), Pinto xx, Eren Derdiyok xx, Gregory Ariyibi xx (Cem Ekinci dk. 87 ?), Ghayas Zahid xx (Ali Kaan dk. 81 ?), Yusuf Abdioğlu xx, Sinan Osmanoğlu xx, Mehmet Murat Uçar xx (Geraldo dk. 81 ?), Aatif Chahechouhe xx (Nadir Çiftçi dk. 64 x)

Yedekler: Mert Topuz, Erdi Dikmen, Ulaş Yılmaz, Sıtkı Ferdi İmdat, Arif Emre Eren

Teknik Sorumlu: Necati Erkmen

Gol: Sinan Osmanoğlu (dk. 57 k.k) (Adanaspor)

Sarı kartlar: İsmail Erdoğan, Evren Korkmaz (Adanaspor), Yusuf Abdioğlu, Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü)

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 12 9
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 11 15
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Sevilla 13 28
3. Real Sociedad 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 13 21
6. Barcelona 13 20
7. Rayo Vallecano 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Elche 13 11
18. Granada 13 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7