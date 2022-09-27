Somaspor kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur müsabakasında Somaspor, Aydın ekibi 3. Lig takımı Efeler 09 Spor’u konuk etti. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın uzatma bölümü de 2-2 eşitlikle sonuçlanınca seri penaltılarda 5-4 üstünlük sağlayan Efeler 09 Spor 3. tura yükselen takım oldu.

Stat: Soma Atatürk Stadı

Hakemler: Ramazan Haymana xx, Cengizhan Öztürk xx, Adem Mazlum xx

Somaspor: Arda Ünal xx, Ali Mert Aydın xx (Mustafa Şengül dk. 91 xx), Mücahit Aslan x (Erdem Aygül dk. 73 x), Yusuf Türk x (Can Muhammet Vural dk. 77 x) Emirhan Uzun xx, Ali Özdemir x (Yusuf Tursun dk. 46 xx), Murat Şevik xx, Eray Korkmaz xx, Emre Balkı x (Emrecan Bulut dk. 64 x), Furkan Birdal xx, Kadir Karış x (Yılmaz Ceylan dk. 64 x),

Efeler 09 Spor: Göksal Özkara xx, Murat Sevimler xx, Ahmet Sağ xx, Recep Daylak xx, Ömer Turan x (Emrah Öztürk dk. 57 x) Furkan Tuşik x, Hakan Can Durdu xx (Kaan Yılmaz dk. 87 x), Mustafa Ekin x (Uğur Çetinkaya dk. 57 x), Adnan Gülen x (Mahmut Emin Kabul dk. 87 x), Aytaç Deniz xx (Furkan Cinkaya dk. 95 x), Berkcan Cengiz x (Furkan Çarkçı dk. 68 x)

Goller: Aytaç Deniz (dk.8), Uğur Çetinkaya (dk. 120) (Efeler 09 Spor), Yusuf Tursun (dk. 90+3), Emrecan Bulut (dk. 91)(Somaspor)

Sarı kartlar: Yusuf Türk, Can Muhammet Vural (Somaspor), Mustafa Ekin, Hakan Can Durdu, Recep Daylak, Uğur Çetinkaya (Efeler 09 Spor)