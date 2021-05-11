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Sivasspor’un yenilmezlik serisi 18 maça çıktı

Süper Lig’in 41. haftasında DG Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 2-1 yenerek ligdeki yenilmezlik serisini 18 maça çıkarttı.

Spor 11.05.2021, 22:39
Sivasspor’un yenilmezlik serisi 18 maça çıktı

Süper Lig’in 41. haftasında DG Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 2-1 yenerek ligdeki yenilmezlik serisini 18 maça çıkarttı.

Süper Lig’in 41. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup eden Sivasspor, ligdeki 15. galibiyetine imza attı. Bu sonuçla Sivasspor, puanını da 62’ye yükseltti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021’de deplasmanda Alanyaspor’a 3-1 yenilen Yiğidolar, bu karşılaşmanın ardından yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlı takım, bugün deplasmandaki Fenerbahçe karşılaşmasıyla birlikte yenilmezlik serisini ise 18 maça çıkarttı. Sivasspor, bu süreçte 10 galibiyet ve 8 beraberlikle 38 puan elde etti.

Yiğidolar, ayrıca bu sezon 52 gol atarken, kalesinde ise 42 gole engel olamadı.
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