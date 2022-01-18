Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Göztepe ile karşılaşacak DG Sivasspor’un Göztepe kafilesi belli oldu.

Süper Lig’in 22. haftasında Sivasspor yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlıların Göztepe maçı kafilesi belli oldu. Sivasspor’un Göztepe maçı kamp kadrosu şu şekilde:

"Aaron Appindangoye, Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Isaac Cofie, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Mehmet Albayrak, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Özkan Yiğiter, Pedro Henrique, Samba Camara, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Volkan Eğri."