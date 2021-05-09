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Sivasspor’dan imalı paylaşım!

DG Sivasspor, Başakşehir ile oynadığı ve tartışmalı penaltı pozisyonunun damga vurduğu maçın ardından imalı bir paylaşım yaptı.

Spor 09.05.2021, 01:15
Sivasspor’dan imalı paylaşım!

DG Sivasspor, Başakşehir ile oynadığı ve tartışmalı penaltı pozisyonunun damga vurduğu maçın ardından imalı bir paylaşım yaptı.

Süper Lig’in 40. haftasında 0-0 sona eren DG Sivasspor - Medipol Başakşehir maçında, penaltı tartışması yaşandı.

Ev sahibi ekip Sivasspor, Max Gradel’in yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı beklerken hakem Ali Palabıyık oyunu devam ettirdi. Sivasspor, tartışmalı maçının ardından resmi sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu. Kırmızı-beyazlı ekibin yaptığı paylaşımında, düşünen emoji ve tartışmalı pozisyonun olduğu fotoğraf yer aldı.
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