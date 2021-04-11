banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Alman sanayicilerin korkusu: 'Kapanırsak çökeriz'
Alman sanayicilerin korkusu: 'Kapanırsak çökeriz'
İstanbul'da kaç kişi korona aşısı oldu?
İstanbul'da kaç kişi korona aşısı oldu?
Eğitimde yeni dönem...
Eğitimde yeni dönem...
Cihangir sapığı yakalansın!
Cihangir sapığı yakalansın!

Sivasspor’dan galibiyet pozu

Süper Lig’in 34. haftasında DG Sivasspor, sahasında Konyaspor’u 3-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Yiğidolar maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Spor 11.04.2021, 16:16
2
Sivasspor’dan galibiyet pozu

Süper Lig’in 34. haftasında DG Sivasspor, sahasında Konyaspor’u 3-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Yiğidolar maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan maçta Sivasspor’a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Mustapha Yatabare, 68. dakikada Kayode ve 88. dakikada penaltıdan Robin Yalçın kaydetti. Ligdeki 11. galibiyetini elde eden ve Gençlerbirliği maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Konyaspor maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni topladı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
12°
açık