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Sivasspor’dan Antalyaspor’a geçmiş olsun mesajı
ANTALYASPOR’DA YAPILAN KORONA VİRÜS TESTİ SONUCUNDA BİR FUTBOLCU VE PERSONELDE POZİTİF VAKAYA RASTLANILMASININ ARDINDAN DG SİVASSPOR KULÜBÜ GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAYINLADI.
Spor 18.09.2020, 23:00
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Antalyaspor’da yapılan korona virüs testi sonucunda bir futbolcu ve personelde pozitif vakaya rastlanılmasının ardından DG Sivasspor Kulübü geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Geçmiş olsun Antalyaspor. Kovid-19 testi pozitif çıkan Antalyaspor futbolcusu ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz” denildi.
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