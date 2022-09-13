Sivasspor’da Kader Keita ameliyat oldu

Sivassporlu futbolcu Kader Keita, sol elindeki kırık nedeniyle ameliyat edildi.

DG Sivasspor’un başarılı futbolcusu Kader Keita sol elindeki kırık nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği El, Kol ve Omuz Cerrahisi Bölümü’nde Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından ameliyat edildi.

Prof. Dr. Gereli, başarılı geçen operasyon sonrası sporcunun sağlık durumunun iyi olduğunu ve en kısa sürede kondisyon egzersizlerine başlanacağını iletti.