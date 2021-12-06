Sivasspor, Süper Lig’de 200. galibiyetini aldı

DG Sivasspor, A. Alanyaspor karşısında elde ettiği galibiyetle Süper Lig tarihinde 200. galibiyetini aldı.

2005-2006 sezonu ile birlikte Spor Toto Süper Lig’e ‘merhaba’ diyen ve 16 sezondur ligde mücadele eden Yiğidolar, 2021-2022 sezonunun 15. hafta maçında deplasmanda Alanyaspor’u 1-0 mağlup ederek ligdeki 200. galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Süper Lig’de bugüne kadar 537 maça çıktı. Bu maçlardan 200’ünü kazanan Yiğidolar, 186 kez mağlup oldu ve 151 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Rakip fileleri 740 kez havalandıran kırmızı-beyazlılar kalesinde 729 gol gördü. Toplam 751 puan toplayan Sivasspor, maç başına 1,398 puan ortalaması yakaladı.

Yiğidolar Süper Lig’de 50. galibiyetini 2008-2009 sezonunun 5. hafta maçında sahasında Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ettiği maçta, 100. galibiyetini 2012-2013 sezonunun 11. haftasında sahasında Eskişehirspor’u 1-0 yenerek elde etti. 2017-2018 sezonunun 24. hafta maçında deplasmanda Antalyaspor’u 4-1’lik skorla geçen Sivasspor lig tarihindeki 150. galibiyeti elde etti. Yiğidolar 200. galibiyetini ise 2021-2022 sezonunun 15. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 yenerek aldı.