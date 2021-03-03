Sivasspor ligde 12. beraberliğini aldı
A. Hatayspor ile Süper Lig’de 26. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 12. beraberliğini elde etti.
A. Hatayspor ile Süper Lig’de 26. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 12. beraberliğini elde etti.
Sivasspor, Hatayspor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig’de 26. maçına çıktı. Sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 12. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 7 galibiyet, 7 yenilgi aldı. Sivasspor, ligin üçüncü haftasında MKE Ankaragücü ile 0-0, yedinci haftasında Hatayspor ile 1-1, dokuzuncu haftasında Fatih Karagümrük ile 1-1, on birinci haftada Trabzonspor ile 1-1, on ikinci haftada Antalyaspor ile 1-1, on altıncı haftada Denizlispor ile 2-2, on yedinci haftada Yeni Malatyaspor ile 2-2, on dokuzuncu haftada Başakşehir ile 1-1, yirminci haftada Fenerbahçe ile 1-1, yirmi üçüncü haftada BB Erzurumspor ile 0-0 ve yirmi altıncı haftada da Rizespor ile 0-0 berabere kalmıştı.Yiğidolar bu sezon oynadığı 25 mücadelede 30 gol atarken, kalesinde ise 35 gol gördü.