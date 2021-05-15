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Sivasspor - Kasımpaşa maçının VAR’ı Ali Palabıyık

DG Sivasspor’un bugün sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ali Palabıyık oldu.

Spor 15.05.2021, 12:57
Sivasspor - Kasımpaşa maçının VAR’ı Ali Palabıyık

DG Sivasspor’un bugün sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ali Palabıyık oldu.

Süper Lig’in son haftasında Sivasspor, bugün Kasımpaşa’yı konuk edecek. Saat 18.00’da başlayacak mücadelede hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Öğretmenoğlu’nun yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın 4. hakemi Çağdaş Altay olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Ali Palabıyık oturacak. Palabıyık’a, AVAR olarak Bülent Birincioğlu eşlik edecek.
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