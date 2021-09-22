banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Uygurlardan Hilton’a karşı boykot çağrısı
Uygurlardan Hilton’a karşı boykot çağrısı
Alzheimer'i önlemenin kanıtlanmış 10 yolu
Alzheimer'i önlemenin kanıtlanmış 10 yolu
Invest Gagauzia-2021 başlıyor!
Invest Gagauzia-2021 başlıyor!
Maç bitti saha kenarı karıştı!
Maç bitti saha kenarı karıştı!

Sivasspor ilk kez gol yemedi

DG Sivasspor, Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup ederek bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçını gol yemeden tamamladı.

Spor 22.09.2021, 13:50
Sivasspor ilk kez gol yemedi

DG Sivasspor, Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup ederek bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçını gol yemeden tamamladı.

Süper Lig’in 6. haftasında Sivasspor deplasmanda Yeni Malatyaspor’u Dimitris Goutas’ın golüyle 1-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar aldığı bu skorla bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçını gol yemeden kapatmış oldu.

Yiğidolar daha önce Konyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK’dan 1’er gol yemiş, Trabzonspor ve Göztepe’den ise kalesinde 2 gol görmüştü.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 5 13
3. Altay 6 12
4. Karagümrük 6 11
5. Konyaspor 5 11
6. Hatayspor 5 10
7. Fenerbahçe 5 10
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Sivasspor 6 6
12. Adana Demirspor 6 6
13. Malatyaspor 6 6
14. Göztepe 5 5
15. Gaziantep FK 5 5
16. Kasımpaşa 5 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 6 14
2. Real Madrid 5 13
3. Valencia 5 10
4. Rayo Vallecano 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Athletic Bilbao 6 9
7. Sevilla 4 8
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 5 8
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 6 4
16. Celta de Vigo 6 4
17. Espanyol 5 3
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 4 0