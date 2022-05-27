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Sivasspor ile Trabzon Süper Kupa’da karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Sivasspor, Süper Kupa maçında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Spor 27.05.2022, 13:21
Sivasspor ile Trabzon Süper Kupa’da karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Sivasspor, Süper Kupa maçında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Sivasspor, Türkiye Kupası’nı kazanarak Türkiye Süper Kupası mücadelesine çıkma hakkı kazandı. Kırmızı-beyazlılar Süper Kupa Finali’ni Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile oynayacak.

Sivasspor ile Trabzonspor arasında oynanacak Süper Kupa final maçının tarihi henüz açıklanmadı.

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