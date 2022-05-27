Son Dakika
Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Suriye için bizim Kızıl Elma’mız, PYD/YPG ve PKK unsurlarının bir an evvel sınırımızdan temizlenmesidir”
Sivasspor ile Trabzon Süper Kupa’da karşılaşacak
Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Sivasspor, Süper Kupa maçında Trabzonspor ile karşılaşacak.
Spor 27.05.2022, 13:21
Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Sivasspor, Süper Kupa maçında Trabzonspor ile karşılaşacak.
Sivasspor, Türkiye Kupası’nı kazanarak Türkiye Süper Kupası mücadelesine çıkma hakkı kazandı. Kırmızı-beyazlılar Süper Kupa Finali’ni Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile oynayacak.
Sivasspor ile Trabzonspor arasında oynanacak Süper Kupa final maçının tarihi henüz açıklanmadı.