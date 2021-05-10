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Sivasspor, bu sezon İstanbul’da kazanamıyor

DG Sivasspor, bu sezon İstanbul’da oynadığı 5 maçta galibiyet yüzü görmedi.

Spor 10.05.2021, 19:08
Sivasspor, bu sezon İstanbul’da kazanamıyor

DG Sivasspor, bu sezon İstanbul’da oynadığı 5 maçta galibiyet yüzü görmedi.

Kırmızı-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig’de İstanbul temsilcileriyle deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda istediği performansı sahaya yansıtamadı.

Bu sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu 5 Süper Lig maçında sırasıyla birer beraberlik ve mağlubiyet alan Sivasspor, son ziyaretinde ise Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. İstanbul temsilcileriyle bu sezon oynadığı maçlardan 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılan Yiğidolar, sadece 3 puan toplayabildi.

Sivasspor, İstanbul’da en son 12 Temmuz 2020’de Fenerbahçe’yi 2-1 yendiği maçta galibiyet almıştı.

Sivasspor’un bu sezonki İstanbul’da oynadığı maçlar şöyle;

Karagümrük - Sivasspor: 1-1

Beşiktaş - Sivasspor: 3-0

Başakşehir - Sivasspor: 1-1

Kasımpaşa - Sivasspor: 2-0

Galatasaray - Sivasspor: 2-2
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