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Sivasspor, Antalya maçına iddialı hazırlanıyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Spor 13.10.2021, 13:55
Sivasspor, Antalya maçına iddialı hazırlanıyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig’in 9. hafta maçında Antalyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman saat 11.00’de başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alanda çok pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Antrenmanda ülkelerinin milli takım kampında bulunan Fayçal Fajr ile Max Gradel yer almadı.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Antalyaspor 16 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.

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