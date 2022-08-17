Sivasspor - Alanyaspor maçında Ümit Öztürk düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak Sivasspor-Alanyaspor maçında hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig’in üçüncü haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda saat 19.15’te oynanacak olan Sivasspor - Alanyaspor maçının hakemleri açıklandı. TFF’nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk’ün yardımcılıklarını İlker Takpak ve Hakan Karabalcık yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.