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Sivasspor - Alanyaspor maçında Ümit Öztürk düdük çalacak
Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak Sivasspor-Alanyaspor maçında hakem Ümit Öztürk görev yapacak.
Spor 17.08.2022, 16:27
Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak Sivasspor-Alanyaspor maçında hakem Ümit Öztürk görev yapacak.
Spor Toto Süper Lig’in üçüncü haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda saat 19.15’te oynanacak olan Sivasspor - Alanyaspor maçının hakemleri açıklandı. TFF’nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk’ün yardımcılıklarını İlker Takpak ve Hakan Karabalcık yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.