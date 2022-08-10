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Sivasspor, Adana Demirspor maçına galibiyet için hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig’de Adana Demirspor ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor 10.08.2022, 15:12
Sivasspor, Adana Demirspor maçına galibiyet için hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig’de Adana Demirspor ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Adana Demirspor ile Sivasspor 13 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’te Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaşacak.

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