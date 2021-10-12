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Sivas Belediyespor’un yenilmezlik serisi 9 maça çıktı

TFF 2. Lig’in 7. haftasında deplasmanda Çorum FK’yı 2-0 yenen Sivas Belediyespor, ligde 9 maçtır yenilmiyor.

Spor 12.10.2021, 09:48
Sivas Belediyespor’un yenilmezlik serisi 9 maça çıktı

TFF 2. Lig’in 7. haftasında deplasmanda Çorum FK’yı 2-0 yenen Sivas Belediyespor, ligde 9 maçtır yenilmiyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 7. hafta maçında Sivas Belediyespor, konuk olduğu Çorum FK’yı 2-0 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkarttı. 2. Lig’de bu sezonki 5. galibiyetini Çorum karşısında sahasında 2-0’lık sonuçla alan Sivas Belediyespor, puanını 17’ye yükseltti.

Ligde son olarak geçtiğimiz sezon 28 Nisan 2021’de deplasmanda Pendikspor’a 4-2 yenilen yeşil-beyazlı takım, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi. Sivas temsilcisi, son oynanan Çorum karşılaşmasıyla birlikte yenilmezlik serisini ise 9 maça çıkarttı. Sivas Belediyespor, bu süreçte 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Yeşil-beyazlılar ayrıca bu sezon 14 gol atarken, kalesinde ise 1 gole engel olamadı.

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