Sivas Belediyespor, Sakarya maçına hazırlanıyor

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grubun 26. hafta müsabakasında sahasında Sakaryaspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları gözetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenman koşu ile başladı. Ardından 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan yeşil-beyazlılar, son bölümde ise çift kale maç yaptı. Sivas Belediyespor, yarın yapacağı antrenmanın Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

Sivas Belediyespor ile Sakaryaspor, 4 Mart Perşembe günü saat 14.00’da Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mustafa Hakan Belder görev yapacak.