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Sivas Belediyespor, Etimesgut maçı öncesi koyun kesti

TFF 2. Lig’in 4. haftasında Etimesgut Belediyespor’a konuk olacak olan Sivas Belediyespor’da idman öncesi teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla koyun kesilerek dualar edildi.

Spor 24.09.2021, 19:32
Sivas Belediyespor, Etimesgut maçı öncesi koyun kesti

TFF 2. Lig’in 4. haftasında Etimesgut Belediyespor’a konuk olacak olan Sivas Belediyespor’da idman öncesi teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla koyun kesilerek dualar edildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. hafta maçında Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak lider Sivas Belediyespor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı son çalışmayla tamamladı. Teknik Direktör Özer Karadaş ve ekibi yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, yan top ve şut çalışması ile devam etti. Yeşil-beyazlılar daha sonra Etimesgut maçının taktiğini çalışarak idmanı tamamladı.

Yapılan antrenman öncesi sakatlıksız bir sezon için geçmesi adına ve yönetim, teknik heyet ile sporcular adına koyun kesildi. Kulüp tesislerinde gerçekleşen kesimine Sivas Belediyespor kulübü başkanı Hakan Genç, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

Etimesgut Belediyespor ile Sivas Belediyespor arasında 26 Eylül 2021 Pazar günü oynanacak müsabaka saat 15.30’da başlayacak.

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