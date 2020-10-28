Sivas 4 Eylül Stadyumu UEFA maçı öncesi dezenfekte edildi
UEFA AVRUPA LİGİ 2. MAÇINDA SİVASSPOR İLE MACCABİ TEL-AVİV ARASINDA OYNANACAK OLAN MAÇ ÖNCESİ SİVAS YENİ 4 EYLÜL STADYUMU KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA DEZENFEKTE EDİLDİ.
UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Sivasspor ile Maccabi Tel-Aviv arasında oynanacak olan maç öncesi Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı. UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında yarın oynanacak Sivasspor - Maccabi Tel-Aviv karşılaşması öncesi, ev sahibi ekibin maçlarını oynadığı stadyum, Sivas Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi.
3 kişilik ekiple yapılan çalışma, protokol tribünü, basın tribünü, yayıncı kuruluş ve radyo anlatım odaları, anons odası, iki takımın soyunma odaları, hakem, gözlemci, temsilci, doping, güvenlik, basın toplantısı odaları, ortak alanlar, yedek kulübeleri, sağlıkçı kulübeleri ve yeşil sahanın tüm çevresi, ekipler tarafından dezenfekte edilerek karşılaşmanın oynanmasına hazır hale getirildi.
Gerekli tedbirlerin alınmasına maç öncesi ve sırasında da devam edilecek.
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