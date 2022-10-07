Sinan Güler, Game of Socios’da sahada olacak

Milli Basketbolcu Sinan Güler, 15 Ekim’de gerçekleşecek olan ’Game of Socios’ etkinliğinde basketbolseverler ile maç yapacak. Socios.com Türkiye öncülüğünde gerçekleşecek bu organizasyon, basketbolun heyecanı ve sokağın ruhunu tek bir potaya sığdıracak.

Dünyanın en büyük taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com bu sefer de taraftarlara basketbolda unutulmaz bir deneyimin kapısını açıyor. Socios.com uygulaması indiren taraftarlar 3+1 kişiden oluşacak kendi takımlarını kurarak 15 Ekim 2022 Cumartesi günü Dekk İstanbul’da gerçekleşecek turnuvada Sinan Güler ve birbirinden değerli isimlerin takımlarıyla potada mücadele edecek. Gün boyunca birbirinden keyifli yarışmaların yapılacağı ve ödüllerin verileceği turnuvada basketbolseverler milli basketbolcu Sinan Güler ile unutulmaz bir deneyim yaşayacaklar. Turnuvaya geri sayım başlarken Sinan Güler, etkinliğe ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sokak basketbolunun ruhu her zaman başka oluyor. Sokağın coşkusu, ritmi ve samimiyeti ile basketbol tutkusunu bir araya getirecek olan bu turnuvada, basketbolseverle bir arada olacağım için ben de çok heyecanlıyım. Socios.com Türkiye Ailesine de böyle bir projenin mimarı oldukları için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. 15 Ekim’deki turnuvamızda basketbola gönül veren tüm sporseverleri bekliyoruz. Sporun birleştirici gücü ve coşkusunu birlikte yaşayalım."